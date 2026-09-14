Идва нова магнитна буря: Земята влиза в опасна зона

Земята навлиза в период на повишена геомагнитна активност, като актуалните прогнози за космическото време показват възможни смущения в магнитното поле на планетата между 14 и 16 септември.

Според данните на MeteoAgent геомагнитната обстановка ще се променя през следващите дни, поради което стойностите на Kp индекса трябва да бъдат следени в реално време.

На 14 септември активността започва да се засилва, като в отделни периоди се очаква повишаване на Kp индекса. Обстановката може да се променя сравнително бързо в зависимост от параметрите на слънчевия вятър и взаимодействието му с магнитното поле на Земята.

Повишена геомагнитна активност е възможна и на 15 и 16 септември. Точната сила на смущенията ще зависи от условията в слънчевия вятър, затова прогнозите могат да бъдат актуализирани с постъпването на нови данни.

При Kp 5 започва магнитна буря

Основният показател за силата на геомагнитните смущения е планетарният Kp индекс, чиято скала достига до 9.

При стойности до Kp 4 магнитното поле може да бъде активно, но това все още не се определя като магнитна буря.

При достигане на Kp 5 започва слаба магнитна буря от категория G1 по скалата на NOAA Space Weather Prediction Center.

При Kp 6 бурята е от категория G2, при Kp 7 – G3, а още по-високите стойности съответстват на по-тежки геомагнитни смущения.

Слънчевият вятър може да промени прогнозата

Развитието на геомагнитната обстановка се следи постоянно, а краткосрочните прогнози се актуализират според промените в слънчевата активност и условията в околоземното пространство.

Затова очакванията за периода 14–16 септември могат да бъдат променени при промяна на параметрите на слънчевия вятър.