Учени с изумително откритие на магнитно поле
Откритието демонстрира неизвестни досега качества
Следете всички новини, анализи и коментари за Магнитно Поле. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Откритието демонстрира неизвестни досега качества
От НАСА доказаха, че червената планета има магнитно поле
Учените спекулират, че скоро полюсите ще се разменят
Магнитното поле на Меркурий е на възраст почти 4 милиарда години. Това показват данни от сондата MESSENGER на американската Национална космическа аген...