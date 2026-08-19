Стар завод позлатява наш малък град, нарежда го до най-големите

Раднево – градът, който десетилетия живееше в сянката на мините и енергетиката, днес стои на прага на най-голямата си икономическа трансформация. Там, където някога се чуваше металният ритъм на „Ремотекс“, вече е изграден нов индустриален свят – модерен, амбициозен и стратегически важен за целия регион.

Индустриалната зона върху терена на стария завод не просто се съживява. Тя пренаписва икономическата карта на Югоизточна България.

От руини към нова индустриална ера

Теренът на бившия „Ремотекс“ – някога ключова ремонтна база на „Мини Марица-изток“ – днес е преобразен в индустриален парк с площ от над 320 декара и близо 80 000 кв. м готови производствени халета.

След придобиването му от „Булмаркет Груп“ започна бърза модернизация: инфраструктура, енергийни връзки, складови зони, логистични коридори. Първите три индустриални имота вече са продадени, а зоната привлича компании, които търсят готова база и стратегическа локация между Стара Загора, Нова Загора и ключовите транспортни артерии на Южна България.

Голямата инвестиция, която задава темпото

Най-яркият знак за новото бъдеще на Раднево е изграждането на модерен завод за железопътни компоненти и машиностроене.

Инвеститор е ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ – БЪЛГАРИЯ ЕООД, част от „Булмаркет Груп“. За да разшири дейността си извън Русе, където са основните операции на дружеството, ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ – БЪЛГАРИЯ ЕООД кандидатства с проект по Фонда за справедлив преход.

Проектът включва 15 000 кв. м производствени сгради върху 25 декара терен. Заводът ще произвежда високотехнологични компоненти за железопътната индустрия – конструктивни елементи, монтажни единици, метални системи за локомотиви и вагони.

Очакват се около 70 нови работни места, а производството ще бъде енергийно автономно благодарение на фотоволтаични панели и батерии. До есента на 2026 г. се подготвят три ключови обществени поръчки – за строителство, за оборудване и за енергийна инфраструктура.

Това е първият голям завод в зоната. И той е само началото.

Кои стратегически инвеститори се чакат

Индустриалната зона на Раднево вече е в полезрението на няколко сектора, които търсят нови бази в България:

Машиностроене и металургия – компании, които се възползват от готовите халета и близостта до Стара Загора, където има силни инженерни кадри.

Железопътна индустрия – след първия завод се очаква ефект на натрупване: доставчици, подизпълнители, производители на компоненти.

Логистични и складови оператори – теренът е на кръстопът между няколко коридора и е идеален за регионални хъбове.

Енергийно-интензивни производства – зоната предлага големи мощности и възможност за собствена ВЕИ инфраструктура.

Интересът расте, а управата на парка води активни разговори с чуждестранни инвеститори от Германия, Австрия и Турция.

Как се променя икономиката на Раднево

Раднево дълго беше град, зависим от мините и ТЕЦ-овете. Днес индустриалната зона му дава нова икономическа идентичност.

Преходът към нови производства означава:

стабилни работни места, които не зависят от въглищния сектор

привличане на млади специалисти и инженери

развитие на логистиката, транспорта и услугите

нови приходи за общината

по-висока стойност на имотите и по-силен местен бизнес

Градът, който доскоро беше периферия, започва да се нарежда до Стара Загора като индустриален партньор, а не като зависим сателит.

Раднево влиза в голямата игра

Индустриалната зона върху терена на „Ремотекс“ е пример как един стар завод може да бъде превърнат в икономически катализатор.

Това не е просто нов парк. Това е нова посока за целия регион – от въглищна икономика към високотехнологично производство.

Раднево вече не чака бъдещето. То го строи.