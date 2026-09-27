Спасиха огромен завод у нас. Нов собственик

Заводът за електрически велосипеди на "Е-Велокс" ЕООД, който е в несъстоятелност, вече има купувач. Засега името му е тайна. То ще бъде оповестено, след като собствеността се прехвърли окончателно след пълното плащане на цената и се издаде постановление за възлагане от съда, предаде "Марица".

Едва когато сделката е финализирана, купувачът може да се нарече собственик, както и да се изнесе информация дали е имало други участници в наддаването, обясни пред „Марица“ синдикът на дружеството адвокат Антоанета Николова. В петък се проведе втори таен търг за модерния завод край Куклен, който е под шапката на производителя на велосипеди „Лидер 96“, също в несъстоятелност.

Купувачът е длъжен в 14-дневен срок от приключване на продажбата да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения преди търга задатък. Ако не спази срока, губи парите, а те се задържат в полза на масата на несъстоятелността.

В случая капарото е в размер на 1 742 400 евро, което е 10% от началната продажна цена 17 424 000 евро, от която стартира второто наддаване. Сумата е комплексна и включва цялото недвижимо и движимо имущество на завода. Той се простира върху 25 000 кв. м от обща площ 46 999 кв. м. При предния търг в края на месец юли първоначалната оценка за имота беше в размер на 21 780 000 евро.

Кой има интерес да купи модерния завод за производството на електрически велосипеди в Пловдив, при положение че секторът в цяла Европа се задъхва? Вариантите са два - чуждестранен производител с идентична дейност или чуждестранен инвеститор, който смята да префасонира базата за друго производство.

След пандемичния ковид бум се наблюдава свръхпроизводство на е-велосипеди в цяла Европа, натрупани непродадени запаси и натиск върху цените. От бранша отчитат слаб инвеститорски интерес, редица фалити или процедури по несъстоятелност на известни марки и доставчици на компоненти в целия ЕС. Така България постепенно губи позициите си на един от водещите производители на е-велосипеди в общността. Така станахме свидетели първо на провалената грандиозна сделка между другия пловдивски производител на велосипеди - „Макском“, и австрийската Pierer Group - един от водещите производители на мотори. Амбицията на съвместното им дружество „Пиерер & Макском Мобилити“ бе нов завод за е-велосипеди край Пловдив, а от него да излизат 300 000 електрически велосипеда годишно.

След разпадане на българо-австрийския „брак“ германската компания "Либхер", която е един от големите инвеститори в "Тракия икономическа зона", придоби чрез дъщерната си „Либхер-Транспортейшън Системс Марица“ за 35 млн. евро новопостроеното предприятие, което е близо до завода за хладилници и фризери на „Либхер-Хаусгерете Марица“. Възможно е именно "Либхер" да е купувач на хайтех завода за е-велосипеди на пловдивския "Е-Велокс" в несъстоятелност, увеличавайки активите и разширявайки инвестиционната си дейност в България. Заводът е изцяло префасониран и адаптиран към производството на аерокосмически компоненти, за което "Марица" писа.

От Асоциацията на производителите на велосипеди в България гадаят, че купувач може да бъде и китайски инвеститор, като отчитат голямата конкуренция от страна на азиатски производители, които заливат европейския пазар. Още повече че в ТИЗ вече има производител на е-велосипеди от Поднебесната империя. Това е китайският гигант Shanghai Phoenix Bicycle Co. Ltd, който чрез българо-китайската компания "Финикс Байсикъл Юръп" от началото на тази година изработва електрически велосипеди от среден и висок клас, а пазарът е основно за Западна Европа. Още през пролетта фирмата даде заявка да разшири производствения си капацитет и да има ключово присъствие в Европа.