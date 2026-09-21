Стъкларски гигант позлати наш град, изстреля го при най-големите

Когато в Търговище се заговори за индустрия, първата дума отдавна е стъкло. В града, който някога разчиташе на машиностроене, военна промишленост и мебели, днес огромните пещи на „Тракия Глас България“ са сред най-разпознаваемите символи на местната икономика. От тях тръгва стъкло, което после се превръща във фасади на сгради, автомобилни компоненти, домакинска техника, мебели и продукти за енергийния сектор.

Това не е просто завод. Това е индустриален гръбнак, около който през годините се нареждат доставчици, преработватели, транспортни компании, сервизни фирми и десетки малки и средни предприятия. А с новия Индустриален парк Търговище градът се опитва да направи следващата крачка – от силна производствена база към модерен индустриален център на Североизтока.

От първата пещ до стъкларския гигант

Историята на „Тракия Глас България“ започва през 2003 г., когато дружеството е създадено в Търговище като част от турския стъкларски холдинг Şişecam. Производството се развива бързо, а през 2005 г. започва работа заводът за домакинско стъкло.

Година по-късно идва и големият индустриален пробив - пуснат е заводът за плоско стъкло с флоат технология. Производството е насочено към строителството, автомобилната индустрия, бялата техника, мебелите, селското стопанство и енергетиката.

Така Търговище постепенно се превръща в един от големите центрове на стъкларската индустрия в региона.

Мащабът на инвестициите показва защо. През 2019 г. в завода е открита нова пещ за плоско стъкло след инвестиция от 42 млн. евро. Тогава съоръжението е определено като едно от трите най-големи в света.

Стъкларският комплекс продължава да се развива и днес. През 2026 г. в Търговище е пусната втора линия за стъкло с покритие след инвестиция от 20 млн. евро. С нея капацитетът за специални продукти на местното производство достига 14,6 млн. кв. метра годишно, като основният пазар е европейският.

Това е важна промяна. Търговище вече не произвежда просто огромни количества стъкло. Все по-голяма част от инвестициите са насочени към продукти с по-висока добавена стойност.

Стъклото, което храни цял град

Силата на „Тракия Глас“ не се измерва само с размера на заводските халета и пещите. Истинското значение на гиганта е в ефекта върху цялата местна икономика.

Около големия производител се развива мрежа от компании, които обработват стъклото, доставят материали и услуги, осигуряват транспорт, поддръжка и логистика. Един от примерите е „Гласко“, специализирано в обработката на стъкла и огледала за мебелната и строителната индустрия. В официалните документи на общината стъклопроизводството и стъклопреработването са посочени сред новите и важни отрасли за местната икономика.

Така се оформя индустриална верига, в която едно голямо предприятие не просто произвежда, а създава пазар за десетки други.

Точно затова „Тракия Глас“ може да бъде наречена гръбнак на индустрията в Търговище - защото около завода се оформя цяла производствена екосистема.

От батерии и вино до мебели и храни

Търговище обаче никога не е бил град само на стъклото. Сред традиционните големи производства са акумулаторите, винопроизводството, хранителната промишленост, мебелите, текстилът и обработката на стъкло. В регионалните планове сред предприятията с важно значение за икономиката са посочени „ЕнерСис“, „ЛВК Винпром Търговище“, „Мизия-Милк“, „Мебел стил“, „Гласко“, „Ботлинг Къмпани“ и други производители.

Част от старата индустриална карта обаче се е променила. Общинските анализи отбелязват спад на традиционното машиностроене и прекратяване на някои производства, докато стъклото, храните, напитките и текстилът запазват или увеличават значението си.

Сред емблемите на града е и ЛВК „Винпром Търговище“. Предприятието има история от 1947 г., когато няколко малки изби в района се обединяват. Днес винарната произвежда вина и спиртни напитки, разполага с четири бутилиращи линии с общ капацитет 16 000 бутилки на час и може да преработва до 20 000 тона годишно.

Важна е и връзката между фабриката и селата. Лозовите масиви на винпрома са разположени в землищата на Вардун, Дългач, Кръшно и Кралево, както и извън областта. По този начин винопроизводството създава икономическа връзка между града и околните земеделски райони.

Селата също живеят с фабричния ритъм

Индустрията на Търговище не свършва на табелата на града. Тя стига до околните села – чрез работните места, транспорта, земеделието, доставките и услугите.

Сред населените места, които са най-тясно свързани с икономическия живот на Търговище, са Въбел, Васил Левски, Вардун, Дългач, Кралево, Кръшно, Голямо Ново, Голямо Соколово, Лиляк, Давидово, Драгановец, Макариополско и други села от общината. Това не означава, че всички те са индустриални селища, а че са част от трудовия и икономическия пояс около града. Самата община включва 51 села, а редица от тях имат собствена стопанска активност и връзки с предприятията в Търговище.

Особено показателна е връзката с лозарството. Вардун, Дългач, Кръшно и Кралево са сред местата, в чиито землища се намират лозови масиви, свързани с производството на ЛВК „Винпром“. Така един завод в града поддържа икономически живот и извън градската граница.

А когато голямата фабрика работи, работят и камионите, сервизите, складовете, строителните фирми, търговците и услугите. Това е невидимата страна на индустрията – работните места, които не фигурират на портала на завода, но съществуват заради него.

300 декара за новата индустрия

Следващата голяма глава за Търговище вече има име – Индустриален парк Търговище.

Паркът е създаден през 2024 г. и заема 307 529 квадратни метра, или над 307 декара. По данни на Българската агенция за инвестиции свободната площ е посочена като 307 529 кв. м., а статутът му е „в процес на изграждане“. Предназначението е за производствени и складови дейности, като е предвидено място и за логистика, технологии, иновации и производства с висока добавена стойност.

Тук идва голямата инвестиция в бъдещето.

Проектът за интензификация на довеждащата и вътрешната инфраструктура е на стойност 17,7 млн. евро без ДДС. Предвиждат се ново електропроводно отклонение 110 kV, подстанция 110/20 kV, реконструкция на железопътното отклонение, ВиК мрежи, газопреносна и газоразпределителна мрежа, вътрешна транспортна инфраструктура, улично осветление и оптична мрежа. Планирани са и шест зарядни станции за електромобили.

Това вече не е просто разчертаване на парцели. Идеята е инвеститорът да получи готова инфраструктурна среда, в която да може да започне производство и да го разширява.

Жп линията - големият коз

Един от най-важните елементи е железопътната връзка. За индустриален парк, който иска да привлича сериозни производители, достъпът до железопътен транспорт е голям коз. Особено когато става дума за суровини и готова продукция с голямо тегло и обем.

Реконструкцията на жп отклонението е част от проекта за инфраструктурата на парка. Така Търговище получава възможност да комбинира автомобилния транспорт с железопътен – нещо, което може да бъде решаващо при избора на място от голям индустриален инвеститор.

Именно тук се срещат миналото и бъдещето на града. Търговище има индустриална традиция, има работна сила, има големи предприятия, а сега се опитва да добави към тях модерна инфраструктура и нови производства.

Следващото стъкло може да бъде високотехнологично

Големият въпрос е какво ще се случи с новия индустриален парк.

Целта не е просто да се напълнят 300 декара с предприятия. Амбицията е да се привличат производства, логистика, технологии, зелени проекти и компании с висока добавена стойност.

А Търговище вече има нещо, което много нови индустриални зони тепърва се опитват да изградят – работеща индустриална екосистема. Има голям международен инвеститор, производители на стъкло и стъклени изделия, хранителни предприятия, винарство, мебели, текстил и логистика.

Затова новият парк може да се окаже не начало, а следващото ниво на индустриалното развитие на града.

Търговище вече е доказало, че може да привлече голяма индустрия. „Тракия Глас“ превърна стъклото в запазена марка на местната икономика, а инвестициите в нови мощности показват, че тази история продължава.

Сега градът има шанс да направи още една крачка – да превърне старото индустриално ядро в магнит за нови производства.

И ако пещите на „Тракия Глас“ са символът на индустриалното Търговище на XXI век, 300-те декара на новия индустриален парк могат да се окажат мястото, където ще бъде написана следващата глава.