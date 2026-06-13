Чудото в Девня! Водата не замръзва
Сърцето на индустриалната карта
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Сърцето на индустриалната карта
Къщи на 2 и 3 етажа удивляват с архитектурата си учените
Кайсията в целия регион е измръзнала на 100% - реколта няма да има никаква
Ангажирани са над 110 дежурни екипа на компанията "Енерго-про"
Пистата е единствена в Североизточна България
Добрич запазва кмета си
Електроразпределителното дружество Енерго- Про, което снабдява с ток Северо-Източна България подготвя енергопреносната си мрежа за работа при зимни...
Земетресението, което разлюля Румъния тази нощ, е усетено най-силно в Североизточна България. Русе, Варна, Добрич, Силистра, Свищов, Плевен, са градо...
Всички населени места в Североизточна България вече имат ток. Това съобщиха от пресцентъра на ЕНЕРГО-ПРО. И уточниха, че електрозахранването е възстан...
Компанията продължава работата по отстраняване на възникнали нови повреди Екипите на "Енерго-про Мрежи" продължават да отстранява пораженията по елек...
Пътищата в Западна България са проходими при зимни условя, но в Североизточна България движението остава затруднено. Това съобщи в сутрешния блок „Доб...
Електрозахранването на 103 населени места в Североизточна България вече е възстановено. Към 15:00 часа 355 селища са без електрозахранване, съобщава Н...
Снеговалежите от вихрещия се от седмица над страната циклон застигнаха и Североизточна България. Сняг вали над Омуртаг и Антоново, където движението е...