Москва заплаши Лондон: Цената ще става все по-висока!

Москва отправи директна заплаха към Великобритания, след като стана ясно, че произведени на Острова дронове вече се използват от Украйна за дълбоки удари на руска територия. Руското посолство в Лондон предупреди, че колкото повече Великобритания подпомага Киев, толкова „по-висока цена“ ще плати, съобщи „Дейли телеграф“. Британското правителство не отстъпи и отговори, че остава „рамо до рамо“ с Украйна и ще продължи да й предоставя необходимото оборудване.

Новият сблъсък идва само дни след като Владимир Путин заплаши с ответни действия срещу британски кораби заради натиска върху руския „сенчест флот“.

Дроновете вече летят дълбоко над Русия

Причината за гневната реакция на Москва е разкритието на „Сънди таймс“, че украинските сили са използвали дронове, произведени от две британски компании, при операции дълбоко в Русия. Източници от украинските въоръжени сили твърдят, че това се случва през последните шест месеца, а сред поразените цели са петролни рафинерии във Волгоград и Ярославъл. Това е първото известно използване на британски дронове именно за подобни дълбоки удари в руската територия.

Една от машините е реактивният дрон Nyan (на снимката горе), разработен от Callen-Lenz, която е част от британския отбранителен гигант BAE Systems. Той има размах на крилата 2,9 метра и може да действа дори при заглушаване или липса на GPS. Вторият британски модел не е назован от „Сънди таймс“ от съображения за сигурност, но според изданието може да достига цели на повече от 600 мили (над 960 километра).

Колкото по-дълбоко се намесват, толкова по-висока ще е цената

Руското посолство в Лондон обвини британските власти, че съзнателно тласкат войната към нова ескалация. Според Москва използването на британски оръжия за удари във вътрешността на Русия противоречи на твърденията на Лондон, че иска прекратяване на конфликта.

„Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които ще трябва да отговаря“, заявиха от руското посолство. След това предупреждението става още по-директно: „Колкото по-дълбоко е участието му в този конфликт и колкото по-голяма е подкрепата му за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената.“

Каква точно „цена“ има предвид Москва, не беше уточнено. „Дейли телеграф“ припомня обаче, че само на 12 август Путин заплаши Русия да започне да задържа британски и други европейски кораби като ответна мярка срещу операциите по преследване на танкерите от руския „сенчест флот“, чрез които Москва продължава да изнася петрол въпреки западните санкции.

Лондон не мигна

Отговорът на британското министерство на отбраната дойде веднага. Говорител на ведомството заяви пред „Скай нюз“, че Великобритания стои „рамо до рамо“ с Украйна и остава решена да й предоставя средствата, необходими за защита срещу руската инвазия. Москва „не трябва да има никакво съмнение“ в решимостта на британското правителство да се противопоставя на руската агресия срещу Украйна, Великобритания и нейните съюзници, допълниха от министерството.

Още по-категоричен е неназован високопоставен британски източник в отбраната, цитиран от „Сънди таймс“. Според него Русия дълго е успявала да държи Запада в страх от прекалено силен удар, докато използването на британските дронове вече изпраща различен сигнал - че Лондон не възнамерява да бъде парализиран от руските предупреждения.

Заплахите от Москва вече не са само думи

„Скай нюз“ припомня, че британските служби обвиняват Русия в засилване на хибридните операции срещу Обединеното кралство и Европа. Директорът на британското електронно разузнаване GCHQ Ан Кийст-Бътлър заяви по-рано през годината, че Москва „безмилостно“ атакува критична инфраструктура, вериги за доставки, демократични процеси и обществено доверие, като британските служби противодействат и на опити за саботажи и убийства.

През юни самолет на Кралските военновъздушни сили, превозващ тогавашния министър на отбраната Джон Хийли край руската граница, беше подложен на заглушаване на сигналите, а дни по-рано два руски изтребителя бяха обвинени, че многократно и опасно са прехващали британски разузнавателен самолет над Черно море. На този фон предупреждението за „по-висока цена“ идва в момент, когато отношенията между Москва и Лондон вече са сред най-напрегнатите от началото на руската инвазия в Украйна.