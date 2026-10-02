Криста Пайк се бори за живота си след неуспешната екзекуция

Криста Пайк е в критично състояние и се намира в интензивно отделение, след като вчера оцеля при опита за изпълнение на смъртната й присъда в Тенеси. Един от адвокатите й потвърди, че 50-годишната жена е жива, но състоянието й остава изключително тежко след поставянето на две инжекции по протокола за екзекуции в щата. Лекарите продължават да следят жизнените й показатели, а случаят вече предизвика разследване на цялата процедура.

Вчера екзекуцията не успя

Пайк беше отведена за изпълнение на присъдата си, но въпреки приложените две дози от използвания при екзекуциите препарат тя не почина. След като стана ясно, че процедурата не е довела до очаквания резултат, жената беше транспортирана в болница и настанена в интензивно отделение.

Случаят предизвика незабавна реакция от властите на щата. Губернаторът на Тенеси нареди изпълнението на смъртни присъди да бъде преустановено до края на годината и разпореди пълно разследване на случилото се. Проверката трябва да установи дали всички етапи от процедурата са били изпълнени правилно и защо приложените препарати не са довели до смъртта на осъдената.

Какво се е случило в залата за екзекуции

По време на процедурата на Пайк са били поставени две инжекции, след което състоянието й рязко се е влошило, но тя е продължила да показва признаци на живот. След прекратяването на опита за екзекуция е била оказана медицинска помощ и впоследствие е транспортирана до болница.

Адвокатите й настояват да бъде изяснено подробно как е протекла процедурата и дали здравословното й състояние е оказало влияние върху действието на използвания препарат. Те искат да бъдат проверени всички действия на екипа, участвал в изпълнението на присъдата, включително поставянето на венозните линии и приложението на медикаментите.

Тенеси замрази смъртните присъди

След случая губернаторът нареди временно спиране на всички екзекуции в щата. Решението важи до края на годината и идва, докато властите проверяват дали има проблеми в протокола или в начина, по който той е бил приложен при Пайк.

Тенеси е сред американските щати, в които смъртното наказание продължава да се изпълнява. Неуспешният опит обаче поставя властите пред въпроса дали настоящата процедура гарантира предвидимо изпълнение на присъдата и дали са необходими промени преди следваща екзекуция.

Осъдена за жестоко убийство

Криста Пайк е осъдена на смърт през 1996 г. за убийството на 19-годишната Колийн Слемър. Престъплението е извършено година по-рано, когато Пайк е на 18 години. Според съдебните материали младата жена е била примамена на изолирано място, пребита и измъчвана, преди да бъде убита.

Пайк е единствената жена сред осъдените на смърт в Тенеси. Случаят й години наред е предмет на съдебни процедури и опити на защитата да бъде заменено смъртното наказание с доживотен затвор.

ООН поиска да няма втори опит

След провалената екзекуция Организацията на обединените нации призова властите в Тенеси да не предприемат нов опит за изпълнение на смъртната присъда. От организацията отново повториха позицията си за премахване на смъртното наказание и изразиха тревога от случилото се с Пайк.

Адвокатите й също настояват да не бъде насрочвана нова дата, докато не приключи разследването и не стане ясно какви поражения е причинил първият опит. Засега обаче непосредственият въпрос остава здравословното състояние на 50-годишната жена, която продължава да е в критично състояние и да се бори за живота си.