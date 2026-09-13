Любовната тайна на Доли Партън и Карл Дийн, продължила повече от 60 години
Тя се запознава с него два дни след пристигането си в Нешвил. Кръщават летището на нейно име
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Тя се запознава с него два дни след пристигането си в Нешвил. Кръщават летището на нейно име
Летателната машина е била използвана за скайдайвинг експедиции
Той е седмият екзекутиран след 2018 г. и петият, избрал електрическия стол като метод за изпълнение на смъртната присъда
Четворно убийство потресе щата Тенеси. Деца от едно и също семейство са намушкани смъртоносно в дома им, съобщиха световните медии. Инцидентът е стан...
Ужасяващо убийство на дете е станало след спор за домашни любимци в американския щат Тенеси, съобщава NBC News. Убиецът е 11-годишно момче, а жертвата...
Мъжът, който уби в четвъртък четирима военни в град Чатануга, щата Тенеси, е работел в АЕЦ, имал поне две големи огнестрелни оръжия и е действал сам....
Властите определиха случая за акт на местен тероризъм, търсят мотивите Четирима морски пехотинци бяха убити, след като тежко въоръжен стрелец откри о...
Отрекоха терористична връзка за стрелбата в американския щат Тенеси, където вчера мъж уби четирима пехотинци в престрелка. 24-годишният Мухамад Юсеф...
Американските власти приемат изключително сериозно вчерашната стрелба в Чатануга. Засилват се мерките за сигурността на федерални обекти, също така се...
Полицай е загинал при стрелба срещу център за набиране на военни в американския щат Тенеси, съобщават властите. Медицинска помощ са получили множество...
Два училищни автобуса са се сблъскали в САЩ, съобщават световните медии. Трима души са загинали, от които две деца и един възрастен. Други 23-ма души...