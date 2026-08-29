Любовната тайна на Доли Партън и Карл Дийн, продължила повече от 60 години

Доли Партън вече я няма, но една от най-любопитните истории от живота ѝ остава – любовта с Карл Дийн, мъжа, който почти шест десетилетия беше до нея и същевременно стоеше възможно най-далеч от светлините на прожекторите.

Историята започва още в първите дни на Доли в Нешвил. Тя пристига в града вечерта на завършването на гимназията си, решена да започне певческа кариера. Само два дни по-късно се запознава с Карл Дийн в пералня.

През май 1966 г. двамата се женят.

Почти десетилетие по-късно, през 1975 г., PEOPLE интервюира 29-годишната тогава Доли. Певицата вече набира огромна популярност, а личният ѝ живот започва да интересува публиката почти толкова, колкото музиката ѝ.

Когато говори за брака си, Доли отговаря в характерния си стил.

„Оттогава е малко ту насам, ту натам“, шегува се тя за отношенията им.

Тя е звездата. Той остава извън кадър

Докато Доли се превръща в световна икона, Карл Дийн избира съвсем различен живот.

Той почти не се появява публично, не търси известността и рядко присъства на събитията около съпругата си. Въпреки това Доли винаги говори за него като за човек, който я подкрепя в кариерата.

Двамата създават необичаен баланс – единият живее пред милиони хора, другият предпочита да остане извън полезрението им.

Именно тази разлика се превръща в една от тайните на дългия им брак.

През 2018 г. Доли разказва пред PEOPLE с типичното си чувство за хумор какво според нея е помогнало на любовта им да оцелее толкова дълго.

„Стой далеч“, казва тя, когато я питат каква е тайната на дългия ѝ брак.

След това обаче признава, че зад шегата има истина. Тя пътува много и двамата прекарват доста време разделени, но когато са заедно, ценят времето си и малките неща, които правят един с друг.

„Думите не могат да опишат любовта ни“

Карл Дийн умира на 3 март 2025 г.

След смъртта му Доли написва, че двамата са прекарали заедно прекрасни години и че думите не са достатъчни, за да опише любовта, която са споделяли повече от шест десетилетия.

Само дни след смъртта му тя отдава почитта си към него и чрез музиката – записва песента „If You Hadn’t Been There“.

Това е нейният начин да каже нещо, което през годините рядко е показвала пред публика: зад шумната кариера и милионите фенове е имало един човек, към когото тя винаги се е връщала.

Последните години без него

След смъртта на Карл Дийн Доли продължава да работи, да записва музика и да се появява пред публика.

В едно от последните си интервюта за PEOPLE тя говори откровено за загубата му и признава колко дълбоко е бил свързан с целия ѝ живот.

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. на 80 години, повече от година след съпруга си.

Летище

Летището на Нешвил може да получи името на една от най-обичаните дъщери на Тенеси. Само дни след смъртта на Доли Партън губернаторът на щата Бил Лий обяви инициатива Nashville International Airport да бъде преименувано в нейна чест.

Предложението идва на фона на огромната вълна от почит към певицата, която почина на 80-годишна възраст. Идеята съвпада и с вече събрана подкрепа от повече от 150 000 души, подписали онлайн петиция за новото име на летището.

„На място, където Тенеси посреща света, е подходящо международното летище на Нешвил да носи името на любимата дъщеря на нашия щат“, заяви Лий. Той посочи музиката, щедростта, вярата и добротата на Доли като част от наследството, което според него заслужава да бъде запечатано именно там, откъдето хиляди пътници влизат в Тенеси.

Доли Партън е родена в окръг Севиър, в подножието на Големите Смоки Маунтинс. Нейното име отдавна е свързано не само с кънтри музиката, но и със самия Тенеси.

Но една от най-силните следи, които оставя, е извън сцената.

Чрез фондация Dollywood и програмата Imagination Library Партън подпомага детската грамотност, като програмата вече е раздала близо 200 милиона безплатни книги в САЩ, Канада, Великобритания, Австралия и Ирландия.

Има обаче един проблем

Преименуването на летището няма да стане автоматично.

Настоящите правила на Metropolitan Nashville Airport Authority предвиждат летищни обекти да бъдат назовавани на хора, които са починали поне преди две години.

Именно тук предложението на губернатора се сблъсква с действащата политика.

Лий вече е разговарял с представители на семейство Партън и е получил положителна реакция към идеята. От екипа ѝ са заявили, че са трогнати от огромната подкрепа и са готови да продължат разговора.

Въпросът ще бъде поставен официално пред Metropolitan Nashville Airport Authority на заседанието на 17 септември. Тогава ще стане ясно дали правилата ще бъдат променени, за да може предложението да бъде реализирано.