Мис САЩ с рокля втора употреба: пристигна с чували за боклук. Причината

Короната на Мис САЩ 2026 отиде при Джъстъс Кели, но зад бляскавата ѝ визия на финала стои история, която трудно се вписва в представите за конкурс за красота, съобщава "People".

31-годишната Кели, която беше коронясана на 27 август в Маями, от години има необичайно правило за участията си – да носи дрехи втора употреба, купени евтино или получени безплатно.

И дори на най-важната вечер в кариерата си тя не се отказва от него.

Когато излиза на сцената с блестяща рокля и впечатляващо розово наметало от пера, никой трудно би предположил, че част от тоалета вече е имала друг живот.

Наметалото е било предоставено на Кели от Савана Майлс, бивша Мис Джорджия, която преди това го е носила. Именно този детайл прави визията още по-специална за новата Мис САЩ.

„Когато знаеш историята зад нещо и живота, който е имало преди теб, то става още по-специално“, разказва Кели пред PEOPLE.

Тя признава, че е сантиментална и обича вещите да получават втори шанс, ново предназначение и нов живот.

Короната не трябва да струва състояние

Кели разказва, че още от първите си конкурси на щатско ниво е търсила дрехи втора употреба и възможности да използва вече съществуващи тоалети.

Когато спечелила титлата Мис Вирджиния USA на 18 юли, тя казала на организаторите, че не смята да се отказва от този принцип.

За нея това е повече от начин да спести пари. Кели иска да покаже, че конкурсите за красота могат да бъдат достъпни и за жени, които нямат възможност да харчат хиляди долари за рокли и аксесоари.

„Не бих се чувствала добре да казвам на хората да участват, ако знаех, че не можеш да успееш, освен ако не харчиш над възможностите си“, обяснява тя.

Според нея човек може да бъде креативен при намирането на необходимите дрехи, независимо от финансовите си възможности.

Рокля за милион, купена за 9,99 долара

Кели вече има и конкретни истории в подкрепа на идеята си.

Тя разказва, че е било истинско удоволствие да излезе от интервю или друго събитие, знаейки, че костюмът ѝ е струвал 9,99 долара от Goodwill.

Въпреки минималната цена усещането ѝ било точно обратното.

Казва, че се е чувствала „като за милион долара“.

За нея пазаруването втора употреба е свързано не само с устойчивата мода, но и с достъпността. Според Кели то доказва, че жените могат да бъдат част от света на конкурсите, без да разполагат с огромен бюджет.

А какво стана с роклята за короната?

Самата рокля, с която тя спечели титлата, не е втора употреба.

И тук обаче историята отново е далеч от стандартното пазаруване на скъп дизайнерски тоалет.

Роклята е била предоставена безплатно от дизайнер във Филипините, когото Кели описва като невероятен.

Така най-бляскавата част от нейния финален образ също не е наложила разход за хиляди долари от нейна страна.

Розовото наметало от пера пък идва от друга участничка в конкурса – своеобразен подарък между „сестри кралици“.

И още една символика – боклукчийски чували вместо куфари

Кели привлече внимание и с още един необичаен избор по време на конкурса.

До Маями тя пристигнала с багажа си не в традиционни куфари, а в черни чували за боклук.

Причината има лично значение за нея.

Кели и съпругът ѝ Тайлър са лицензирани приемни родители във Вирджиния от близо две години. Семейството е посрещало деца на възраст между 7 месеца и 10 години.

Тя използвала чувалите като символ на децата от системата за приемна грижа, които често пренасят вещите си между различни домове именно в торби за боклук.

По думите ѝ това е една от причините изборът ѝ за багажа да има толкова силно значение.

Историческа корона

Победата на Кели има и още един исторически момент.

Тя стана първата омъжена жена с деца и над 30 години, която печели титлата Мис САЩ.

Така зад блясъка на короната стои доста необичайна комбинация от история, семейство, благотворителна кауза и мода втора употреба.