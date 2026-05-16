Ето я Царицата на розата

"Искам да кажа на хората да преодолеят своите страхове+. Това каза новоизбраната Царица Роза на Казанлък Деница Малчева минути след като спечели дългогодишния конкурс, предава БТА. Тя пожела на всички да бъдат усмихнати, добронамерени и лъчезарни. Царица Роза призова хората от цял свят да дойдат в Казанлък и да посетят Празника на розата. „Аз ще бъда тук и ще ги посрещна с усмивка“, допълни тя.

„Щом чух своето име тази вечер, не можех да повярвам, че това се случва. Не знаех какво да направя, просто излязох напред и емоцията ме завладя“, каза още Деница Малчева. Тя посочи, че за нея титлата Царица Роза е голяма отговорност, и изрази надежда да представи града по най-добрия начин през следващата година.

Тя разказа, че се е колебаела дали да се запише в конкурса, но семейството и приятелите ѝ са я убедили. „Радвам се, че го направих и че стигнах дотук“, каза Царица Роза 2026.

Деница Малчева е 58-ата носителка на короната в Долината на розите. Тя беше избрана сред 35 претендентки, а нейни подгласнички станаха Йоана Мицева и Анжела Иванова. По традиция през следващата година трите избранички в днешния конкурс ще бъдат посланици на Казанлък и България на представителни събития, туристически изложения и борси по целия свят.

