Скандал. Бизнесмен скочи на Дара

Строителният предприемач Пламен Мирянов се разграничи от Дара.

Ето какво пише той във Фейсбук:

"РАЗГРАНИЧАВАМ СЕ

от участието на Дара и нейната песен в Евровизия!

#I'm Not Bangaranga

БезДарната песен на Дара е пълен провал, израз на огромна творческа немощ и опетняване на името на нашата държава!

Манипулираната и духовно объркана млада певица ще пее от сцената на Евровизия, че тя е “ангел и демон, психарка и хаос” чрез лозунг от джамайските езически племена, и по този начин ще представя културата на моя народ пред света?!

Това е дъното на обезродяването и опит за поредното обезличаване на нашата християнска православна идентичност!"

