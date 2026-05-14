Министър разкри причината за свлачището в Родопите

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при посещението си в Смолян посочи пред журналисти, че появата на свлачище вероятно се дължи на преовлажняване и строителство в региона.

Шишков е в града във връзка със свлачището, което на 1 май отнесе участък от пътя Смолян – Пампорово, и участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, предаде БТА.

По отношение на сградата, която е в района на свлачището, министър Шишков отбеляза, че тя е стояла там от дълго време. „Самият факт, че сградата, когато е построена, не е имало свлачище, ме кара да мисля като архитект, занимаващ се със строителство, че причината е преовлажняване. Защото ако имаше свлачище, най-вероятно в момента, в който беше започнала да се строи сградата, това свлачище щеше да бъде активирано“, коментира Шишков. „Тоест, причината ние я търсим в строителство в региона, търсим я в преовлажняването“, обобщи министърът.

Иванов каза още, че се търсят варианти за облекчаване на трафика чрез обходни пътища и подчерта, че всяко решение трябва да е съобразено с техническите възможности и горските територии.

Министър Шишков информира, че се предвижда активна работа по свлачището в село Тикале. Процедурата по одобряване на Подробен устройствен план там е на финалната си фаза, което ще позволи скорошно започване на възстановителните дейности, каза той.

