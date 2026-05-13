Министър Шишков запретна ръкави. Спешни мерки за свлачището

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще посети Смолян във връзка със свлачището, което прекъсна главния път Смолян – Пампорово в района на местността Райковски ливади.

Министърът ще участва в работна среща за организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, която ще се проведе от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация – Смолян. В работната среща по покана на кмета на Община Смолян Николай Мелемов ще участват също народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев, областният управител Георги Пепеланов, инженер-геолози, геодезисти, експерти и представители на държавни и местни структури и др.

След срещата ще бъде направен оглед на района на свлачището с цел установяване на възможните причини за него, както и търсене на евентуални обходни пътища.

В 16:00 часа министър Иван Шишков ще даде брифинг за представители на медиите в областната управа на Смолян.

