Изложители от 3 държави на второто издание на KIDS EXPO SOFIA

Полиция и военни с цял куп атракции и демонстрации за децата и техните родители, посетителите ще могат да се срещнат и с популярни родни спортисти

Изложители от 3 държави ще вземат участие във второто издание на KIDS EXPO SOFIA. От 29 май до 1 юни 2026 г. пространството около храм-паметника „Св. Александър Невски“ в столицата ще се превърне в сцена за втори път на мащабното международно изложение. Събитието за децата и техните родители е с вход свободен. То е част от културния календар на София и е с логистичната подкрепа на Столична община. В него участие ще вземат както представители на държавни и социални институции, спортни клубове и федерации, корпоративни структури, изложители от България, така и от Румъния и Северна Македония.

След успеха на първото издание, което събра хиляди посетители дневно и се превърна в едно от най- атрактивните семейни събития в столицата, тази година KIDS EXPO SOFIA 2026 се разширява с още повече участници, активности и държавни институции – изложители. Организаторите подготвят четири дни, изпълнени с демонстрации, образователни инициативи, спорт, култура и забавления за деца от всички възрасти.

Изложението e част от утвърден европейски формат с над 40-годишна история и милиони посетители в държави като САЩ, Испания, Германия и Италия. То обединява образование, култура, спорт, технологии и интерактивни преживявания в специално обособени тематични зони под открито небе в сърцето на София.

Сред акцентите в програмата ще бъдат демонстрации и участия на държавни и общински институции, сред които Български Червен кръст, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община, Национална система 112, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерство на отбраната, Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Сектор „Детска престъпност”, Център за спешна медицинска помощ и други партньори, които ще представят техника, оборудване и практически умения в интерактивна среда.

Спортната зона ще даде възможност на децата да се запознаят и да изпробват различни спортове, сред които футбол, волейбол, тенис, художествена гимнастика, бокс, парашутизъм, катерене, както и да се срещнат с популярни български спортисти.

Културно-образователната програма ще включва участия на множество ученически платформи, школи, детски организации и социални инициативи, а зоната за забавления ще предложи, танци, творчески работилници, представления и артистични изяви.

„KIDS EXPO SOFIA 2026 ще бъде празник на детството и семейните ценности. Това е покана към обществото да вложи внимание и грижа в бъдещето – децата на България“, споделят организаторите.

Сред партньорите на Kids Expo Sofia са Министерството на отбраната, Министерство на вътрешните работи, БНТ, Столична община, Аварийна помощ и превенция към Столична община, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници", Национална система 112, Центърът за спешна медицинска помощ, Главна дирекция „Гранична полиция", Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Главна дирекция „Национална полиция", Български червен кръст, Българска федерация волейбол и други партньори.

Събитието се осъществява с подкрепата на FIBANK.

