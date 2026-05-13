Изчезващите села на България

Тишина, празни улици и рушащи се къщи. Така изглеждат десетки български села днес. Някога оживени общности с училища, магазини и пълни дворове, сега много от тях са останали само с по няколко възрастни жители - а някои вече са напълно изоставени.

Процесът на обезлюдяване в България продължава с десетилетия, но в последните години все повече населени места достигат критичната граница на изчезването.

Родопите - красиви, но все по-празни

В Източните Родопи, близо до границата с Гърция, се намира Горно Луково - село, което все по-често попада в класации за най-обезлюдени места в страната. Каменните къщи стоят заключени, а по улиците рядко може да бъде видян човек.

Местните разказват, че преди десетилетия селото е било пълно с живот. Днес населението се брои на пръсти. Подобна е картината и в десетки други родопски села, където младите отдавна са заминали към големите градове или чужбина.

Сред тях е и Чамла - най-високо разположеното село в Родопите. През зимата районът често остава труднодостъпен, а постоянните жители са едва няколко души.

Северозападът - регионът с най-бързо изчезващи населени места

Северозападна България остава най-тежко засегнатият район от демографската криза. В много села училищата са затворени от години, а цели квартали пустеят.

Живовци и Калиманица са сред най-известните символи на изчезналата България. И двете села остават под водите на язовир Огоста през миналия век. Днес при спадане на водата понякога се показват руини на църкви и стари сгради - единствените останки от някогашните общности.

Калиманица е известно и като родното село на писателя Йордан Радичков, който още преди десетилетия описва обезлюдяването като една от най-болезнените промени в българската провинция.

Села с по един жител

Според различни статистики в България има стотици села с под 10 жители. Някои от тях имат само един постоянен обитател.

В подобни места липсват магазини, обществен транспорт и медицинска помощ. Част от къщите са изоставени, а природата постепенно превзема улиците и дворовете.

В пограничните райони на Странджа, Сакар и Трънско могат да бъдат открити цели села, в които животът почти е спрял.

Интересът към „селата-призраци“ расте

Парадоксално, докато населението намалява, интересът към изоставените села расте. Фотографи, пътешественици и документалисти все по-често търсят подобни места заради автентичната атмосфера и усещането за „замръзнало време“.

Някои от старите къщи се реставрират като вили и къщи за гости. На отделни места млади семейства дори правят опити да се върнат към по-спокоен живот извън големия град.

Демографската криза остава основният проблем

Експерти определят обезлюдяването като едно от най-сериозните предизвикателства пред България. Причините са комплексни - ниска раждаемост, липса на работа, миграция към големите градове и чужбина.

Докато едни села намират шанс за нов живот чрез туризъм и реставрация, други постепенно изчезват от картата на страната.

А заедно с тях си отиват и истории, традиции и спомени, пазени поколения наред.

