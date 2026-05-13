Министърът на културата с извънреден ход за Тревненската школа

Министърът на културата Евтим Милошев изпрати екип на Министерството на културата, който да установи състоянието и щетите в Националната гимназия за приложни изкуства (НГПИ) „Тревненска школа” в резултат на вчерашната градушка. По този повод министър Милошев проведе снощи телефонен разговор с директора на гимназията Орфей Миндов за сложната ситуация, предвид блокирания ремонт на покрива заради обжалване на обществената поръчка. Заради това покривът на учебното заведение е покрит с найлони и течовете продължават повече от година.

Припомняме, че през 2025 година пожар изпепели покрива на гимназията в Трявна и въпреки отпуснатите от държавата средства, ремонтът не започна поради обжалвания на втората в класирането фирма. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по казуса, като отхвърли претенциите, но делото във Върховния административен съд продължава на втора инстанция.

