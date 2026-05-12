Бедствие! Потоп, град и бесни ветрове със 120 км/ч

Мощни бури, проливни дъждове и интензивни градушки се разразиха на територията на Сърбия, съобщават местните медии. Републиканският хидрометеорологичен институт и Министерството на вътрешните работи в страната излязоха със спешно предупреждение към населението. Властите подчертаха, че лошите метеорологични условия крият директна заплаха за безопасността на хората и животните и могат да нанесат тежки материални щети.

Потоп в Крагуевац и прелели канализации

В Централна Сърбия обстановката бързо се влоши, като град Крагуевац бе ударен неколкократно от обилни и краткотрайни валежи, придружени на места от силни градушки, информира националната телевизия РТС. Голямото количество вода за кратко време предизвика преливане на градската канализация по някои от основните улици.

Всички радарни центрове на територията на Шумадийски окръг бяха приведени в пълна готовност и активираха системите за защита и разбиване на градоносните облаци. Благодарение на бързата реакция, към момента няма официални данни за сериозни разрушения или унищожена земеделска продукция. Природната стихия, придружена с градушка, премина за кратко и през района на Върнячка баня, както и през съседната община Кралево.

Ветрове със скорост до 120 км/ч и рязък спад на температурите

Синоптиците предупреждават, че най-критичните часове предстоят в по-късните часове на деня и през нощта. Очаква се сериозно застудяване, при което вятърът в цялата страна ще обърне посоката си от северозапад. Неговите пориви ще бъдат изключително силни и бурни, като средната им скорост ще се движи между 70 и 100 километра в час. На места поривите могат да достигнат урагани стойности от 120 километра в час.

Пред телевизия РТС известният метеоролог Неделко Тодорович коментира, че рязкото застудяване ще доведе и до необичайни за сезона явления. По думите му в по-високите планински райони, на надморска височина над 1800 метра, през нощта дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. Гражданите са призовани да укрепят опасни предмети по балконите си и да избягват пътувания в планинските части без крайна необходимост.

