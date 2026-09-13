Честит сняг, пишат в мрежата. Мусала побеля посред лято
Хората се чудят какво става
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Хората се чудят какво става
Властите издадоха спешно предупреждение за опасното време
Блокирани автомобили и труднопроходими пътища след свлачище и нови валежи
Превала и Пампорово побеляха, има готовност за почистване
Температурите паднаха до нула, движението остава затруднено
Републиканската мрежа е обработена, но са възможни временни затваряния
За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат
Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание
"Горети" парализира континента - урагани и адски сняг
12 000 мълнии в Югоизточна Европа, повечето от тях - в нашето небе
Целта е по-безопасно и по-бързо пътуване за леките автомобили
Няма данни за пострадали хора към този момент
Той посъветва хората да внимават за изправността на уреди у дома
Поради снеговалеж
За повишаване безопасността на движение е възможно да се затварят отделни участъци за почистване
Особено тежко ще е положението в централната и южната част на страната
Поради снеговалежа и силния вятър
Към момента не се съобщава за закъсали автомобили
Това е седмичният отчет на столичния кмет
За това информираха от Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа"