Честит сняг, пишат в мрежата. Мусала побеля посред лято

Необичайният снеговалеж по връх Мусала в края на юли изненада любителите на планината и предизвика десетки забавни коментари в социалните мрежи. Снимките на побелелия първенец на Балканите бързо се разпространиха онлайн и дадоха символично начало на... „зимния сезон“.

Авторът на една от най-коментираните публикации написа с усмивка:

„Айде, почва се ! Честит снеговалеж! Първи Snow Report от мен за предстоящия зимен сезон.“

Под публикацията веднага заваляха шеговити реакции:

„Е, сега пак сменям гумите!“, написа един потребител.

Друг се пошегува, че „това не е ок, сега началото на ски сезона ще започне сигурно март 2027 година“.

Не липсваха и добре познатите реплики „Зимата пак ни изненада!“, „Още сме по джапанки“, „От сега ли е?“ и „Тъкмо се канех да се качвам.“

Един от най-харесваните коментари пък беше: „Аман от това глобално затопляне!“, препратка към необичайното застудяване в разгара на лятото.

Сред потребителите се появиха и сравнения с Алпите. Един от коментиращите припомни, че само преди седмица на Монблан и Матерхорн е валял дъжд при термична нула над 4500 метра, докато сега снегът вече се появява и по високите части на Балканите.

Макар подобни снеговалежи по най-високите върхове да не са напълно необичайни, гледката на побелелия Мусала в края на юли отново показа колко непредсказуемо може да бъде времето във високата планина.