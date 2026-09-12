Честит сняг, пишат в мрежата. Мусала побеля посред лято
Хората се чудят какво става
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Хората се чудят какво става
Майките не са това, което бяха, отсече той и получи атаки
Официалният аутфит донесе голяма беля на председателя на НС
Анализатори насочват вниманието си върху избора на неговото папско име
"Изкуството на войната" измести сонетите на Шекспир
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Валерия Георгиева поставя на първо място животните, а не хората и техните нужди
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Решението породи противоречиви коментари
Лидерът на ИТН публикува пост на страницата си във Фейсбук
Лидерът на БСП Корнелия Нинова написа коментар във Фейсбук
Д-р Мирослав Ненков поднесе нова порция интересни коментари
Ако тя стане премиер, България ще трябва да посочи нов кандидат за свой комисар
Най-цветните коментари
Откровението е във фейсбук