Анцугът на Киселова взриви мрежата. Всички коментират

Панталонът на Наталия Киселова, чийто кантове поразително напомняха анцуг, взриви мрежата. Последен писък на модата или лош вкус е въпросът, който пореден ден вълнува социалните медии.

Вчера председателят на Народното събрание Наталия Киселова се появи с "официален" аутфит в парламента. Снимката на Киселова по анцуг обиколи публичното пространство, а оценките и коментарите заваляха като потоп.

Известният адвокат Стефан Левашки не пропусна да даде мнението си, видя Plovdiv24.bg.

Ето какво написа той в личният си профил във фейсбук:

"Долнище на анцуг – това е признак за поражение. Ако вече сте си купили, това е знак, че сте загубили контрол над живота си. Това е мнение на краля на модата - Карл Лагерфелд".

Не пропуснаха да се заядат и от партията на Корнелия Нинова. Мая Александрова написа:

"Всякакви председатели на парламент сме имали. Достолепни, смешни, сериозни, некомпетентни. Обаче никой никога не е ходил на работа по анцунг. Киселова изби рибата! С футболна тениска я видяхме. Трябва ли следващият път да я очакваме по чехли и пеньоар?".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com