Пеевски закова Мирчев: 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяха в кабинета ми СНИМКИ и ВИДЕО

Първо, аз обичам с факти да говоря. Ивайло Мирчев, Борисов, Пеевски, каза лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, показвайки пред журналисти в НС малка част от законопроектите, подписвани по време на сглобката. Това ви го давам, да си го снимате, каза Пеевски, оставяйки документите на репортерите.

Той каза на журналистите, че в деловодството ще намерят още много такива, в които присъстват подписите на Ивайло Мирчев и вече пенсионираният експредседател на ДБ Христо Иванов.

Това е истината, не могат да избягат от миналото си, заяви Пеевски.

"В деловодството има много проекти. Това е истината. Не могат да бягат от миналото си - аз ще ги достигна всички. Всички бяха част от нас. Сглобката беше едно цяло - няма да излъжат хората. Всички те се завираха в кабинета на Борисов и моя. Хората трябва да знаят истината. Тези хора не могат да ги представляват. Те са лъжци. Колко време бяха с нас? 9 месеца! 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяха в моя кабинет. Благодаря ви", завърши той.

