Структурите на ДПС-Ново начало: Категорична подкрепа за Пеевски! НЕ на омразата!

С лавина от декларации в подкрепа на лидера на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало излязоха структурите на партията в страната. НЕ на омразата извикаха в един глас всички областни и общински структури на партията. Повод са опитите на фалшивата промяна да разделя българите и да сее омраза. Омраза ги съветвам да не сеят – и то етническа: омраза към ДПС. Показваха по екраните мои братя турци, мои братя помаци, мои братя роми. Това няма да им го позволя, отсече Пеевски днес.

Декларации с идентичен текст отправиха и общинските кметове на ДПС-Ново начало.

„Категорично заявяваме своята подкрепа за нашия лидер г-н Делян Пеевски. Подкрепяме неговата последователна позиция да защитава правата ни и да се бори за мира и спокойствието в нашата Родина.

Не подкрепяме опитите за провокации, насаждане на омраза и разрушаване на диалога в българското общество и политическия живот от страна на провалени псевдополитици, които наблюдавахме през последните години.

Изразяваме своята благодарност към г-н Пеевски за това, че НЕ допуска българските граждани да бъдат разделяни и противопоставяни – българи, турци, помаци, милети, роми. Ние всички сме граждани на Република България и стоим зад принципите на равноправието и единството.

Категорично заявяваме своята готовност да защитаваме правовия ред в държавата с всички демократични средства.

Не на омразата“, категорични са структурите на ДПС в Кърджали, Благоевград, Шумен, Смолян, Монтана, Бургас, София град, София област, Варна, Никола Козлево, Враца, Пазарджик, Велико Търново, Добрич, Разград, Антоново, Русе, Търговище, Силистра и други.

Настояваме за приемането на бюджет, който да осигури финансовата стабилност, добавя ДПС-Ново начало в Търговище.

С декларация в подкрепа на Делян Пеевски излезе и областният съвет в Бурса, Република Турция.„

