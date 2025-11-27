Политика

Пеевски към ПП-ДБ: Никой няма да вземе властта през улицата! Няма да има Народен съд! /ВИДЕО/

Няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия. Аз съм гарант за това, заяви лидерът на ДПС-Ново начало

27 ное 25 | 12:34
1625
Агенция Стандарт

Лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски коментира вчерашните погроми на ППДБ в центъра на София.

"Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на Пандов и ПП-ДБ. Това ли е демокрацията", попита Пеевски.

"Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани. Искат да връщат Народния съд ли? Искат ли да блокирам всеки ден парламента и да ги викам долу", попита лидерът на ДПС-Ново начало и добави, че може да блокира Народното събрание със своите симпатизанти, които не са по-малко от тези на вчерашния протест.

"Нямат право партии да влизат по кабинетите, да търсят хора и да казват "Елате долу пред Народния съд". Няма такъв съд. Друга година е", отсече лидерът на ДПС.

"Няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия. Аз съм гарант за това. Ще има демокрация. Никой няма да вземе властта през улицата. Всичко социално за хората, ще бъде защитено. И ДПС-Ново начало ще го отстоява. Няма да има народен съд", заключи той.

3 Коментара
анонимен
преди 2 часа

ами хаиде блокираи наи после парламента да видим какво ще стане с внука на дс

Откажи
иван
преди 1 час

Кой си то ве биклук долен че да казваш как да си ходиш. Свиня ненаситна със пърлачка ще ти приключи пътя земен, като вско прясе по коледа!

Откажи
Zar Boris
преди 22 минути

Lizeto MAGNITSKI zaedno s Tulupa schte badat Prawite kojto schte uwisnat na Besiloto! Za nazidanie schte badat obeseni na nai wisokja Stroitelen Kran!!!!!!!

Откажи