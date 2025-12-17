Пеевски показа кабинета си, превърна го в Музей на сглобката /ВИДЕО и СНИМКИ/

Добър ден, колеги, в Музея на сглобката. С тези думи лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски посрещна журналистите в кабинета си в Народното събрание.

„Ето го мистичния, фамозен кабинет на Делян Пеевски. Нека го види цяла България“, каза Пеевски. На големи пана в кабинета бяха изложени ключови моменти от съвместното управление на ПП-ДБ с ГЕРБ и ДПС, на които се вижда как Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов са до Пеевски и Борисов.

Тук съм с Кирил Петков - в сглобката, която според тях не е съществувала", показа Пеевски едно от паната. И продължи: "Законопроектите, които сме приемали, ние не се отричаме от тях, напротив - гордеем се. Конституцията, която заедно приехме - може би и от нея се отричат".

Заедно защитаваме Украйна, тук разговаряме с австрийския президент - заедно, може би и от това се отричат, показа следващите снимки Пеевски.

„Тук преговаряхме заедно. Тук са множество СМС-и, които имаме помежду си. Националният съвет на ПП. Този от Росенец го познавате – нали? Да го видите хубаво.

Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща, тогава бяхме най-добрите и управлявахме заедно с ГЕРБ и ПП-ДБ, категоричен бе Пеевски.

Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, в кабинета на г-н Борисов. А истината е, че те забравиха всичко. Сега отричат всичко. Видяхме ги на площадите как пускат клипове, как се отричат, как твърдят, че ние сме най-лошите.

Едно искам да кажа – аз признавам, че може би и ние сме проявили агресия, на базата на тяхната агресия. Нашите депутати бяха нападнати. Извинявам се на нашите избиратели. Аз като лидер поемам отговорност, каза още Делян Пеевски.

Но те се държаха чудовищно с нашите депутати. Това, което се случва, мина всякакви граници.

Омерзен съм от всичко, което стана.

Те подменят историята. Техните избиратели трябва да знаят - тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС. Не трябва да лъжат избирателите си, заяви Пеевски.

Нека решаваме нещата в политическия терен, не на терена на агресията, битките, шамарите и юмруците. Това няма да донесе нищо на България, ние няма да бъдем в този стил.

На Сорос агенциите им казвам едно – да правят каквито искат изследвания, вотът ще се видим в деня на изборите.

Призовавам този тон да приключи, ако те не го приключат със сигурност ще бъдат наказани от техните избиратели. Ние ще бъдем позитивни в името на България. Има много теми – цените на стоките, цените на услугите, проблемите със заплатите, бюджета. Ние ще бъдем на висота, на ДПС, на отговорната партия“, допълни Пеевски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com