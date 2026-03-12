След призив на Пеевски! Комисията по отбрана задължи кабинета за Борда за мир на Тръмп

Народните представители приеха проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание Проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир. Вносител е лидерът на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски.

Решението на комисията по отбрана бе взето с девет гласа „за“, без нито един „против“ и един „въздържал се“.

Преди ден стана ясно, че служебният кабинет на Андрей Гюров е уведомил САЩ за временно замразяване на устава на организацията до одобрението му от Народното събрание. Това предизвика острата реакция на Пеевски, който обвини правителството в саботаж на сигурността и настоя за незабавна процедура.

За присъединяването на страната ни към Борда за мир под патронажа на Съединените американски щати и президента Тръмп съобщи министър-председателят в оставка Росен Желязков на 22 януари.



С това решение Народното събрание в изпълнение на Конституционните си правомощия ще се произнесе относно членството на България в Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, което за нас няма алтернатива, мотивира предложението си на 11 март Пеевски.



"Това е нашият отговор на опитите на служебния кабинет да въведе в заблуда евроатлантическите партньори на страната ни, предизвиквайки дипломатически интриги, за да обслужи чужди финансово-политически интереси на компрометираните политически формации, които го създадоха", подчертава лидерът на ДПС.

Ние приветстваме тази инициатива още от създаването и няма как да не отбележим историческия принос на Росен Желязков, който направи смел ход и направи България част от Борда за мир, каза Станислав Анастасов от ДПС-НОВО НАЧАЛО.

По време на заседанието на комисията по външна политика се регистрираха депутатите от ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и ДПС-Ново начало.

От ГЕРБ присъстваха Георг Георгиев, Христо Гаджев, Димитър Николов, Деница Сачева, Тома Биков и Йорданка Фандъкова, която е и председател на Външна комисия.

От "Има такъв народ" - Тошко Йорданов.

От ДПС-Ново начало - Искра Михайлова, Джем Яменов, Станислав Анастасов.

По време на заседанието на комисията не влязоха и не се регистрираха представители на БСП-Обединена левица, ПП-ДБ и "Възраждане", които бойкотираха заседанието.

