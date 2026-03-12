По настояване на ДПС: Компенсират хората заради скъпите горива

Комисията за бюджет и финанси прие на първо четене предложението на "ДПС-Ново начало" за създаване на фонд за компенсации заради високите цени на горивата. Точката бе включена извънредно в дневния ред на комисията.

Предложените мерки включват създаването на специален фонд, финансиран чрез увеличението на ДДС, което идва от поскъпването на суровия петрол и природния газ. Според вносителите средствата от фонда ще компенсират бизнеса и гражданите, като няма да натоварват допълнително бюджета.

Вносителите призовават Министерския съвет да осигури финансирането на фонда чрез ББР или други източници, за да се реагира своевременно на задълбочаващата се криза.

