ДПС към ПП и кабинета: Опитите ви за кражба на изборите няма да минат (ОБЗОР)

Опитите ви за кражба на изборите няма да минат! Това заяви на „Продължаваме промяната“ нейния министър на електронното управление Георги Шарков зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начао Станислав Анастасов, изразявайки отношението на парламентарната си група след изслушването на Шарков и членовете на ЦИК по мерките за осигуряване на честни избори.

Разкритията за Шарков

Пленарният ден започна с декларация от ПГ на ИТН, разкриваща зависимостите на Шарков от съпредседателя на ПП-ДБ Божидар Божанов и най-големите спонсори на педофилската петроханска секта – столичния кмет Васил Терзиев и бизнесдамата Саша Безуханова, свързана с мрежите на Сорос у нас.

Зам.-председателят на ПГ на ИТН Станислав Балабанов разкри, че синът на Шарков е изпълнителен директор във компанията на Терзиев „Телерик“. "Оказва се, че министърът на електронното управление Георги Шарков е в тясна връзка и с един от основните дарители на Ивайло Калушев, а именно Саша Безуханова“, добави каза Балабанов.

Признанията на министъра

В хода на изслушването той зададе директни въпроси на Шарков, който си пирзна както връзките с Безуханова, така и че синът му работи в „Телерик“.

Наистина не знам какво търсите в тази зала след всички неща, които бяха казани за вашите обвързаности тази сутрин. Вашият ортак Божидар Божанов не ви защити. Беше позорно, възмути се Станислав Анастасов.

Още януари зададохме въпрос към ЦИК във връзка с твърденията на Илон Мъск, че машините на „Смартматик“ са направени така, че да бъдат манипулирани. Зададохме въпрос колко граждани на Венецуела са идвали в България от 2019 година досега. Оказва се, че е имало постоянно присъствие на двама-трима венецуелски граждани от режима на Мадуро. Те са отговаряли за техническата поддръжка на машините, разкри Анастасов.

Функцията на министерството на електронното управление е различна от тази, която Божанов и компания ви внушават, отсече Станислав Анастасов.

Неудобният въпрос

Той притисна Шарков с неудобен въпрос: Колко пъти от януари досега сте се срещали с Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Асен Василев, Васил Терзиев и други лица от ПП-ДБ?

Министърът се опрете в оправданията си, обяснявайки че се е срещал с много хора.

И накрая си призна, че е имал среща с Божидар Божанов и тя била свързана с детайлите по процедурата на изборите. Но била публична, защото имало хора от неговия кабинет.

На 3 март пък се срещнал с Николай Денков на тържествата на националния празник.

Кой пипа сорскода на машините?

Всички се вълнуваме от използването на машините за гласуване на изборите и от гаранциите срещу възможните манипулации с тях. Съмненията ни бяха засилени от нашите американски партньори. Хора от администрацията на президента Тръмп, както и Илон Мъск, казаха, че машините на „Смартматик“ са създадени с цел изборни манипулации, заяви по време на изслушването зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев.

Той зададе въпрос за сорскода на машините, който определя как се записва бюлетината и как се отпечатва разписката. Кой има достъп до този изходен код, кой го компилира и кой качва финалната версия в машините, попита Йордан Цонев. Според процедурата одобреният код се компилира, качва се на флаш носители и се инсталира в машините.

Според експерти манипулацията на кода става именно между компилацията и инсталирането. Как ще осъществите контрол това да не се случва, попита още Цонев.

Заковаха Шарков

Всеки софтуер, когато се генерира от производителя, има и хешкод с контролно число. Всички хешкодове ще бъдат публикувани на сайта на ЦИК. Всяка една секция може да генерира хешкода на машина, с която разполага и ведната да го свери публикуваното на сайта на ЦИК. Това е достатъчна гаранция, отговори Шарков. Но „Възраждане“ го закова – хешкодът е един за всички машини, а не различен за всяка. Министърът не отговори.

Новият Цицелков

Вие сте новият Цицелков, заяви в отношението на ПГ на ДПС-Ново начало към изсулшването Станислав Анастасов. Цицелков - онзи член на съвета на ЦИК, с когото се виждате, който се разхожда с един пакет вещества, голям колкото пакет Зрънчо, каза Анастасов.

Днес лъснаха вашите зависимости от петроханската секта - както от тези лица в залата като Божидар Божанов, така и от най-големите спонсори на петроханската секта Васил Терзиев и Саша Безуханова. Ужасяващо е, че сте приел да бъдете наследник на Цицелков, който продава машините на „Смартматик“. Машините на Мадуро, който е обвинен за наркотрафик и наркотерор, продължи Анастасов.

За фалшициране на избори ли става дума? Измами, обвинения, педофили, наркотици – това не ви интересува. Ужасно е, възмути се народният представител от ДПС.

Той спомена поредната неправителствена организация - Балкански Паница институт за научни издирвания, където Шарков е бил заедно с Андрей Гюров повече от 5 години до момента, в който Гюров е избран за подуправител на БНБ

Избори с „наше МВР“ ли ви е целта, попита депутатът от ДПС-Ново начало.

"Кухите хора"

Този път номерът ви няма да мине, въпреки че МВР-то си го овладяхте. Напъните на нерегламентираната олигархична власт за крадене на изборите няма да се получат. Не може да избягате от тази грозна шуробаджанащина на петроханската ви секта. Последиците от това ще ви застигнат, отсече Анастасов

Йордан Цонев пък се обърна към Ивайло Мирчев и „Промяната“: „Затова ви мразят хората, защото раздавате морални оценки, а всички видяха какъв ви е моралът в Сорос сектата. Кухи хора сте!“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com