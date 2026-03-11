Цонев притисна министър с въпрос за манипулацията на машините за вота

Всички се вълнуваме от използването на машините за гласуване на изборите и от гаранциите срещу възможните манипулации с тях. Съмненията ни бяха засилени от нашите американски партньори. Хора от администрацията на президента Тръмп, както и Илон Мъск, казаха, че машините на „Смартматик“ са създадени с цел изборни манипулации. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев във въпроса си към министъра на електронното управление Георги Шарков. Той и членовете на ЦИК бяха извикани в парламента за изслушване относно честността на изборите и използването на машините, станали печално известни като „мадуровки“.

Цонев зададе въпрос за сорскода на машините, който определя как се записва бюлетината и как се отпечатва разписката. Кой има достъп до този изходен код, кой го компилира и кой качва финалната версия в машините, попита Йордан Цонев. Според процедурата одобреният код се компилира, качва се на флаш носители и се инсталира в машините.

Според експерти манипулацията на кода става именно между компилацията и инсталирането. Как ще осъществите контрол това да не се случва, попита още Цонев.

Стъпките по изграждане на кода са ясно описани в процедурата. Уверявам ви, механизмът за контрол е ясен, каза Шарков. Той обясни, че всеки софтуер, когато се генерира от производителя, има и хешкод с контролно число. Всички хешкодове ще бъдат публикувани на сайта на ЦИК. Всяка една секция може да генерира хешкода на машина, с която разполага и веднага да го свери с публикуваното на сайта на ЦИК. Това е достатъчна гаранция, каза Шарков.

