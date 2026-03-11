Скандал! Парламентът брани охраната на Теодора Еврото

Скандал! Парламентът брани охраната на отстранената от европейската прокурорка Теодора Георгиева, известна като Теодора Еврото. Зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев предложи днес парламентът да изслуша министрите на правосъдието Андрей Янкулов и МВР-шефа Емил Дечев относно охраната на Теодора Еврото.

Но мнозинството в пленарна зала, начело с ПП-ДБ, отхвърли предложението. Така няма да стане ясно на какво основание и защо скандалната прокурорка е с охрана от МВР. В последните дни МВР се оплете в обясненията си и така и не успя да отговори защо пази Георгиева, уличена от прокуратурата във вземане на подкупи от Пепи Еврото.

Преди няколко дни лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че ще сезира ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура с копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив "сигнал" от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева. По негови думи за пръв път преди една година е подал сигнал, но не е получил отговор от прокуратурата.

„Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината“, посочи още Пеевски.

„Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата й с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите й със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” – ПП-ДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество“, каза още Пеевски.

