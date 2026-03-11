Златните порции на Теди Еврото
Свидетели разкриват, че само за година от отношенията си с Петьо Петров е заработила за двустаен апа...
Взимала всеки месец по 10 000 лв от Пепи Еврото
Няма никакви данни за извършено насилие
Виждала поне четири-пет пъти, заявява Любена Павлова
Магистратката трябва да подаде оставка, каза бившият шеф на ДАНС
Камера е запечатала пожара, няма умишлен палеж
Разследването на европрокуратурата и отстраняването й от длъжност показват, че наистина явно е „сгаз...
Георгиева лъсна в серия клипове, разпространени от следователя Петьо Петров
Братя Бобокови са били на сватбата й, разкрива журналист