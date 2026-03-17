Втора хижа "Петрохан"! Мистерията се заплита

Туристи, организирали преход в местността Бакаджика край Ямбол, останали изумени, когато неочаквано се натъкнали на хижа, върху чиято дървена фасада била закрепена мистериозна табела с надпис "Петрохан". Че това не е случайно съвпадение доказва и надписът на съседната фасада, който гласи: "За мен беше чест", предаде "Флагман".

Това е директна препратка към разпространените от МВР записи, на един от които се вижда как лама Ивайло Калушев се сбогува с другите трима от групата. След като той тръгва с кемпера си, Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов остават още около минута навън и си разменят един на друг репликата, че за тях е било истинска чест да бъдат заедно през годините.

Двете снимки, изпратени на редакционната поща на "Флагман", показват, че табелите не са самоделна работа, а вероятно са изработени от професионалист в някоя от рекламните агенции в Ямбол. Защо обаче са заковани на фасадата на хижата и каква е целта остава неясно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com