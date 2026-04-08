Майката на Ники с разтърсващи думи от Петрохан

Близки и приятели на шестимата мъже, открити мъртви на хижа "Петрохан" и под връх Околчица, поставиха паметна плоча на Петроханския проход.

Около час и половина преди обяд те се събраха край пътя, който води към бившата хижа на прохода Петрохан – там, където бяха намерени телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

Плочата е монтирана на кръстовището на главния път и отбивката за хижата, защото достъпът до сградата, която загиналите приемали за свой дом, е невъзможен.

На паметната плоча са изписани имената и на тримата, открити на връх Околчица: Николай Златков, Ивайло Калушев и детето, което е било с тях.

Организацията и монтирането на паметната плоча е по инициатива на Ралица Василева, майка на Николай Златков.

Тя каза, че е избрала днешния ден за това събитие неслучайно, без да навлиза в подробности.

"Истината ние я знаем и все повече критична маса се надига да знае истината. За мен това беше важно, а тези внушения и лъжи и самата илюзия, че ние живеем в някаква демократична държава, беше важно да стане ясно, защото аз знам кои бяха те и знам какво са правили, какви хора бяха. Не, те не са се самоубили, те бяха екзекутирани. Защо? Хубаво е някой от разследващите да го разбере това", коментира Василева, цитирана от България Он Еър.

Върху възпоменателната плоча са изписани думи на Ивайло Калушев.

