Извънредно от Демерджиев! Нови факти за Петрохан

По разследването на случая "Петрохан - Околчица" има нови факти. Ще ги обобщим и ще ги изложим. Ще работим по този въпрос, очаквам и подробен доклад. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента.

Той коментира и случая с бомбата, прикрепена към автомобил, в село Говедарци. По думите на министъра този казус е свързан по-скоро с лични отношения, а не за класически тероризъм. Случаят е изяснен, мерки са взети, опасност няма. Тепърва ще се установяват допълнителните данни, посочи още той, цитира от NOVA.

Министърът съобщи информация за още една акция – близо до Перник, където от ГДБОП са задържали сериозно количество нелегални цигари.

Демерджиев коментира и акцията срещу имотните измами. Той посочи, че тези действия тепърва започват, а в страната има много лица, които извършват такива незаконни дейности. 9 души за задържани, има повдигнати обвинения. Министърът обеща, че схемата ще бъде разплетена. Тя е продължавала много време, щетите са огромни – десетки милиони към момента, а сумата сигурно ще нарасне.

Демерджиев призова хората да подават сигнали.

Той беше категоричен, че линията на противодействие на корупцията ще бъде водеща в работата на кабинета.

Демерджиев каза още, че не планира да прави промени в регионалните дирекции преди да се е запознал с работата на всяка една и с резултатите. Ще бъдат поставени задачи и когато стане ясно как се изпълняват те, ще се прецени дали ще правят промени.

По отношение на използването на охрана Демерджиев каза, че „условията за ползването и снемането на охрана ще бъдат еднакви за всички”.

