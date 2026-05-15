Акция на митниците удари незаконен алкохол и тютюнев пазар по Черноморието

Почти 650 литра алкохол, хиляди тютюневи изделия и стотици електронни цигари бяха задържани при две отделни операции на митническите служители от Териториална дирекция Митница Варна. Акциите са проведени от екипи на отдел „Митническо разузнаване и разследване“, а по случаите вече се водят досъдебни производства под наблюдението на прокуратурата.

По-сериозният удар е нанесен при проверка на хранителен магазин в населено място в община Балчик. След предварителен оперативен анализ митнически инспектори от сектор „Акцизен оперативен контрол“ извършили инспекция в търговския обект, където още в залата открили пластмасови бутилки от по половин литър, пълни с течност с характеристики на домашна ракия и без никакви етикети.

Проверката продължила и в складовите помещения, където инспекторите попаднали на още PVC туби със същото съдържание. Общото количество на открития етилов алкохол достигнало 641,5 литра. Освен това били намерени и 54 бутилки високоградусов алкохол с български акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност.

Митническите служители установили още 9150 опаковки различни тютюневи изделия с български акцизен бандерол, въпреки че обектът не разполагал с необходимото разрешително за търговия с тютюневи изделия.

За открития наливен алкохол е образувано досъдебно производство, което се води от разследващ митнически инспектор под надзора на Районната прокуратура в Добрич. За алкохола с изтекъл бандерол и незаконната продажба на тютюневи изделия предстои съставянето на два акта по Закона за акцизите и данъчните складове.

При друга операция във Варна митнически служители от Варна и София иззели 445 електронни цигари с никотин без български акцизен бандерол. Заедно с тях били открити и флакони с общо 4 литра райски газ.

И по този случай е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура във Варна. Откритият райски газ е предаден на органите на МВР по компетентност.

