Полицията излови купища фалшиви перилни препарати
Хранати са 11 палета с 2165 перилни препарати с вместимост от по 5 литра
1871 древни монети, върхове на стрели и накити са иззети при акция
При влизането в България от трета страна през сухопътен граничен пункт могат да се внесат само две к...
Тя бе 8000 лв., определена от Районен съд, а окръжен Хасково я вдигна на 50 000 лв.
Заловеният тютюн е от различни търговски марки
Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ заради Шенген
Над 38 000 такива стоки задържаха митническите служители на Капитан Андреево
Контрабандистът се е движел от Турция през България за Германия и Франция
Товарната композиция от влекач и полуремарке с чужда регистрация е управлявана от албански гражданин
Промяната е отразена на сайта на Агенция "Митници"
Тепърва ще се установява дали става дума за по-голяма мрежа
Контрабандата била опитана от граждани на Косово
Били открити 650 кашона с тютюневи изделия – цигари с различни търговски марки