Полицията излови купища фалшиви перилни препарати

При специализирана полицейска операция служители на СДВР иззеха 11 палета с различни перилни препарати и артикули с лога на различни търговски марки.

Работата по случая започнала след постъпила оперативна информация в отдел „Икономическа полиция“ СДВР за осъществявана търговска дейност с фалшиви перилни препарати през електронен магазин. При проведените оперативно-издирвателни действия от страна на полицейските служители е локализирано депото, където са били подготвяни за изпращане фалшивите перилни препарати.

В рамките на извършената проверка е установено наличието на 11 палета с 2165 перилни препарати с вместимост от по 5 литра, носещи лога на различни регистрирани търговски марки, разпространявани в търговската мрежа без съгласието на правоимащите лица. На място са установени също така и 284 детски артикули с носещи знаци на различни търговски марки.

По отношение на реализираната търговска дейност с установените маркови стоки е образувано досъдебно производство по чл. 172б от НК.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на Софийска районна прокуратура.

