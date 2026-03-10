Закопчаха голяма група сводници и рекетьори в Банско

Десет души са арестувани при мащабна специализирана операция на ГДБОП срещу две организирани престъпни групи, съобщиха от МВР.

Едната е била за рекет и насилие спрямо жени, принуждавани да извършват сексуални услуги срещу заплащане, а другата - за набиране и експлоатиране на момичета за развратни действия.

Полицейската акция срещу сводниците е проведена в Банско в нощта на 7 срещу 8 март по две досъдебни производства, водени под надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград и на Окръжна прокуратура - Шумен.

В хода на първата спецоперация са арестувани 7 членове на престъпна група за рекет, която чрез насилие, заплахи и отвличания е склонявала жени да извършват сексуални услуги срещу заплащане в стриптийз клуб, контролиран от един от задържаните, като жертвите били принуждавани да заплащат "такса спокойствие" по 50 лева на ден.

постановление на наблюдаващ прокурор при Окръжна прокуратура - Благоевград задържането на четирима е продължено за срок до 72 часа. Привлечени към наказателна отговорност са трима мъже и жена, която е събирала и отчитала парите от предоставяните секс услуги.

Още трима мъже, членове на друга организирана престъпна група за набиране и експлоатиране на момичета за развратни действия с користна цел, са задържани от служители на ГДБОП в Банско и в Шумен същата вечер. Те били принуждавани да работят в нощни заведения в курорта Слънчев бряг и в Банско, функциониращи през летния и зимния туристически сезон.

