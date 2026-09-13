Закопчаха голяма група сводници и рекетьори в Банско
При мащабна акция на ГДБОП
Следете всички новини, анализи и коментари за Рекетьори. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
При мащабна акция на ГДБОП
Полицията в Перник е задържала двама рекетьори, предложили съдействие да върнат откраднат камион срещу 4 000 лева откуп. Товарният автомобил „Ивеко Де...
Изнудваният за 84 бона ексбанкер бил счетоводител на Перо "Мърлява работа - и на изнудвачите, и на изнудвания нещата не са им чисти" - това са най-че...
Закопчаха още двама рекетьори, искат решетки за 9 от бандата