Обрат на драмата в Околчица. Ключово разкритие

Заради твърденията за педофилия по време на аутопсията на тримата намерени мъртви до Околчица - Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, са взети проби от ануса. Те не са потвърдили разпространяваната информации, че в тези проби има сперма от Калушев.

Това пише "България Днес", като се позовава на източници, свързани с разследването на жестоката трагедия. Те уточняват, че подобна практика не е рутинна и пробите са били взети поради съмнения за сексуални контакти между починалите.

В същото време от направената аутопсия става ясно и че няма данни за външна намеса в кемпера - Ивайло Калушев е убил двамата младежи Ники и Сашо, след което е налапал цевта на пистолета и се е самоубил. Всичко се е случило за минути - в петък или в събота. Това разкрива източник от разследването във връзка с появила се информация, че аутопсиите на жертвите от "Околчица" опровергават версията на криминалистите за две убийства и самоубийство.

Експертите са категорични в изводите си, за момента не може да се каже само за последователността на изстрелите. Ясно е, че те са проехтели на 6 или 7 февруари. Смъртта е настъпила от 24 до 36 часа преди намирането на телата, което става на 8 февруари, неделя, поясняват специалистите.

