МВР и прокуратурата с нови разкрития за Околчица и Петрохан
Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза
Следете всички новини, анализи и коментари за Околчица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза
Според бившия вътрешен министър обществото трябва да знае кой е създал организацията в пограничния район и имала ли е политическа протекция
Ще работим по този въпрос, очаквам и подробен доклад, заяви вътрешният министър
Разминавания в доказателствата и нови въпроси около трите тела и случая „Околчица“ разклащат официалната теза
Тя отново повтори твърденията си, че в трагедията става дума за шесторно поръчково убийство
Все повече критична маса се надига да знае истината, заяви Ралица Василева
Завършени са 62 експертизи по случая
Поклонението се извърши в тесен семеен кръг
Майката на Николай Златков с нови думи за мистерията
По искане на близки на четирима от загиналите
Ралица Асенова с ново емоционално послание
Двете досъдебни производства по случая се обединиха
МОН е сезирало прокуратурата
Свързано бе със съмненията за сексуални контакти
Говори Ралица Асенова
Какво озадачава прокуратурата
Това поражда редица въпроси
Чакат се официалните резултати от прокуратурата
Разследването продължава
Разследването по случая продължава