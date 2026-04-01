Още детайли по аферата "Петрохан"

Доминиращата част от експертните изследвания, които засягат случаите "Петрохан" и "Околчица", са възложени на Националния институт по криминалистика, заяви при изслушване в парламента старши комисар Кремена Илиева, доскоро директор на Националния институт по криминалистика.

От 6 февруари до датата, на която аз освободих позицията - 23 март, бяха възложени общо 52 експертизи, които засягат тези два случая (Петрохан и Околчица). Доминиращата част от тях вече са финализирани и са получени от техните възложители, подчерта тя, предаде БТА.

Тук ще опровергая министъра, че директорът на института не участва в процесуално-следствени действия, тъй като длъжностната характеристика на директора е именно и участие в оглед на местопроизшествия, изготвяне на експертизи тогава, когато е необходимо, подчерта ст. комисар Илиева.

Тя разясни, че доминиращата част от изследванията са били дактилоскопни, балистични, ДНК експертизи, физико-химични и токсико-химични изследвания. Почерковата експертиза не влиза в кръга от този вид изследвания, които са били възлагани поне до момента, уточни бившият директор на Института по криминалистика. И допълни, че по нейна информация част от възлаганията са насочени към други структури.

Така че до датата на моето освобождаване, 23 март, всички тези 52 експертизи бяха завършени, подчерта ст. комисар Кремена Илиева.

По думите ѝ още през тази една година са били издадени много заповеди. Положих усилия и създадох една добра организация от института и, благодарение на съвместната работа с всички колеги, законно и съобразно, организирахме така нещата, че експертите да могат да работят в спокойна среда и да достигат до обективните изводи, които да протоколират в своите експертни заключения, посочи тя. Тъй като за всички е ясно, че зад експертните изследвания стоят човешки съдби, подчерта старшият комисар.

Искам да отбележа също категорично, че за тази една година, благодарение на заповедите, които бях издала, и на декларациите, които бяха подписани от всеки един от експертите, които извършват експертизи в института, натиск както върху мен, така и върху експертите не е било оказван, изтъкна бившият вече директор на института по криминалистика. Считам, че до голяма степен именно ръководителят на една такава институция е стожер за такава справедливост и за излизането на обективната истина, независимо по кой казус, подчерта Илиева.

През миналата година, освен по случаите "Петрохан" и "Околчица", бяха извършени още 5800 експертни изследвания, информира тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com