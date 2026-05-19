Огромен скандал! Ортак на Прокопиев пробва да свие Бангаранга

Маските паднаха. Майсторите на спорната приватизация по времето на Костов, групирани около кръга "Капитал", пробваха да вземат под масата и мегахита на Дара "Бангаранга", с който златното момиче на България покори европейския музикален връх.

Човек на Иво Прокопиев, в чиято политическа лаборатория се родиха градската десница, Кирил Петков и "Продължаваме промяната", е бизнесменът нагло посегнал на "Бангаранга".

Филип Харманджиев - основател, пръв директор на вестник "Капитал", дългогодишен акционер в "Икономедиа" и съдружник на Прокопиев, е един от заявилите желание да регистрира търговска марка "Бангаранга". Това си призна самият той във фейсбук. След вдигналия се скандал и заплахата за съд от страна на Саня Армутлиева Харманджиев свали ръцете си от песента. Но доказа, че за кръга "Прокопиев" няма нищо свято. Той е готов да посегне и на националната гордост.

"Зашеметено-вдъхновен от победата на Дара на Евровизия спонтанно подадох заявка за марка Бангаранга в класовете на моите продукти", опитва се да се оправдава Хармаджиев.

Той е собственик на бившия винпром "Дамяница", сега винарна "Дамяница" и Чифлик Ливади - поликултурна ферма край Сандански, където се отглеждат пасищни животни. Рекламите му издържат "Капитал".

По-рано днес от "Вирджиния рекърдс" излязоха с остра позиция относно марката "Бангаранга". От компанията заявиха, че ще предприемат правни действия срещу опити за „недобросъвестно присвояване" на популярността и репутацията на песента „Bangaranga". От компанията подчертават, че още през 2023 г. са възникнали авторски права върху заглавието, текста и останалите защитими елементи на произведението съгласно българското и европейското законодателство.

Харманджиев заяви, че се е свързал със Саня Армутлиева и очаква инструкциите й, но няколко часа след това излязла официалната позиция на "Вирджиния Рекърдс" и той е оттеглил заявката си.

Още трима за направили опит да посегнат на "Бангаранга", подавайки заявка за марка в Патентното ведомство.

Дружеството "Нутренд България" ЕООД, което се занимава с внос и дистрибуция на спортни и хранителни добавки има заявка за категориите "Козметика и продукти за лична хигиена", "Фармацевтични и медицински продукти", "Облекло, обувки и шапки", "Храни от животински произход и консервирани продукти"' "Основни хранителни продукти" и "Безалкохолни напитки".

Има и още двама заявители, които са подали заявки в общо седем категории стоки и услуги, но имената им не са публикувани в справката. Категориите са "Хартия, печатни материали и канцеларски стоки", "Храни от животински произход и консервирани продукти", "Основни хранителни продукти", "Безалкохолни напитки", "Реклама и търговска дейност", "Образование, обучение и развлечения", "Храни и напитки като услуга" (ресторанти, кетъринг и др.).

