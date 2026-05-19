Страшна трагедия в Германия. Издирват българин

Спасителните служби в Източна Германия провеждат мащабна акция по издирването на трима души, сред които има и български гражданин, след срутване на сграда. Инцидентът е станал в историческия град Гьорлиц, разположен в непосредствена близост до границата с Полша, съобщава полицията.

Органите на реда официално обявиха самоличността на изчезналите, като фокусът на разследването и спасителните операции е насочен към откриването на 48-годишен мъж с двойно германско и българско гражданство.

Заедно с него под отломките се издирват и две млади жени на възраст 25 и 26 години, които са румънски гражданки.

Първоначално в неизвестност са били още двама души, но по-късно германският вестник „Билд“ разкри, че по време на срутването те са били на разходка извън сградата.

Към момента спасителната операция се провежда при изключително тежки условия и максимален риск. Екипите претърсват тоновете срутени тухли и дървени греди предимно на ръка, като разчитат на специално обучени кучета.

Използването на багери и друга тежка техника е силно ограничено поради реална опасност от възникване на експлозия вследствие на компрометирани при инцидента газопроводи.

От противопожарната служба в града информираха, че акцията по разчистването и търсенето на оцелели няма да спира и ще продължи в непрекъснат режим.

Причините, довели до внезапното срутване на постройката, все още са в процес на изясняване, като по случая е заведено официално разследване.

Град Гьорлиц е световноизвестен със своята уникално запазена архитектура в стилове от готика и барок до арт деко, поради което често е притегателен център за туристи и популярна локация за мащабни холивудски филмови продукции.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com