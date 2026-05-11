Преподаватели и студенти по медицина с тревожна декларация до Радев

Тревожна декларация до премиера Румен Радев изпратиха преподавателите и студентите от Медицинския факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Повод са спекулации за обучените на младите лекари.

Ние, преподавателите и студенти на Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изразяваме своята дълбока загриженост във връзка с доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Отделни негови части се публикуват избирателно в медийното пространство, което води до спекулации относно фактическото състояние на обучението и накърнява авторитета на Медицинския факултет, пишат преподавателите и студентите от Медицинския факултет.

Ето цялата декларация до премиера Румен Радев:

ДЕКЛАРАЦИЯ

От преподавателите и студенти на Медицински факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски“

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Ние, преподавателите и студенти на Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, изразяваме своята дълбока загриженост във връзка с доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Отделни негови части се публикуват избирателно в медийното пространство, което води до спекулации относно фактическото състояние на обучението и накърнява авторитета на Медицинския факултет.

През последното десетилетие Медицинският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ зае авторитетно място сред водещите медицински висши училища в страната и се утвърди с високото качество на образованието както в България, така и в чужбина. В този период факултетът последователно получава най-високи оценки за акредитация – доказателство, че учебните програми, процесите на обучение, преподавателският състав, материалната база и организационните структури отговарят на националните и европейските стандарти за качество.

Това, че обучението се провежда съобразно съвременните изисквания и нормативи за съответните образователно-квалификационни степени е ясно от последните акредитационни оценки на НАОА и на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт, които са: за специалност „Медицина“ (9.00 от 2018) и „Медицинска сестра (9.14 от 2024).

Общата оценка на факултета по всички индикатори, съгласно Рейтинговата система на МОН, го нарежда от 2015 г. до сега на трето или четвърто място сред медицинските факултети в страната, въпреки, че е най-младият медицински факултет, който засега се оценява по индикаторите на Рейтинговата система.

В същите документи се подчертава, че академичният състав напълно отговаря на законовите критерии, а профилиращите дисциплини се преподават от специалисти с необходимата квалификация в учебно-клинични бази от най-високо ниво като УМБАЛ „Лозенец“, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, УМБАЛ „Софиямед“, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Витоша, като последната е единственото лечебно заведение в България, акредитирано по международния стандарт за качество и безопасност в здравеопазването - Joint Commission International (JCI).

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Без да е настъпила промяна в реалното състояние, касаещо академичния състав, преподаването или клиничните бази, в които се обучават нашите студенти, в настоящия оценяващ доклад на НАОА се съдържат неверни констатации, които не отразяват действителността. Считаме за свой дълг да заявим категорично, че студентите на Медицинския факултет получават висококачествено образование от преподаватели, доказани в научната и изследователската дейност.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Преподавателите и студентите на Медицинския факултет не заслужават спекулативно поднесени факти, неверни твърдения и манипулативни интерпретации. В тази връзка, се надяваме се на Вашето съдействие за извършване на обективна и професионално обоснована акредитационна процедура от НАОА, която да доведе до справедлива и заслужена оценка.

