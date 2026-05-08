Транспортният бранш ръмжи, иска спешни мерки

Транспортният сектор в България обяви готовност за протестни действия заради рязкото поскъпване на горивата и значителния скок в цените на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. Първоначално превозвачите планираха демонстрация в т.нар. Триъгълник на властта, но акцията беше отложена заради предстоящите политически събития и очакваното гласуване на новото правителство. Въпреки това браншът остава в пълна готовност за незабавни действия.

От Пловдив представители на сектора предупредиха, че ситуацията е критична и застрашава съществуването на над 15 000 транспортни компании. По техни данни повече от 20% от автопарка в страната вече е спрян, тъй като дейността става икономически неизгодна. Най-сериозно засегнати са малките и средните предприятия, които трудно понасят натиска от растящите разходи.

Председателят на Управителния съвет на Съюза на международните превозвачи Ангел Траков заяви, че целият сектор е поставен на ръба на оцеляването. „Всички страдаме, но най-тежко е положението при малките и средните превозвачи. По-изгодно е в момента да се спре работа, отколкото да се работи на загуба. Без транспорт не може да функционира нито един сектор от икономиката“, смята той.

По думите му цените на горивата са нараснали с около 40%, което пряко се отразява върху себестойността на всички стоки. В същото време обещаната от държавата подкрепа към сектора все още не е реализирана, въпреки проведени срещи и поети ангажименти още в началото на април.

Допълнително напрежение създава и рязкото поскъпване на застраховката „Гражданска отговорност“. „В последните седмици цената се увеличи три пъти без ясна икономическа логика. Минималната стойност започва от около 2800 евро и достига до 7000 евро за камион. Липсва прозрачност в начина на формиране на премиите, което буди сериозни съмнения за картелни практики“, посочи Траков. Според него е необходима спешна намеса на регулаторите и въвеждане на ясни правила и контрол върху цените.

От своя страна председателят на съюза Йордан Арабаджиев обясни, че отлагането на протеста е знак на уважение към институциите в деня на формиране на новото правителство, но подчерта, че търпението на бранша е на изчерпване. „Очакваме в най-кратък срок да започнем разговори както с новия кабинет, така и с ресорните институции. Ще сезираме премиера и ще настояваме за конкретни мерки. Към момента реалната помощ за сектора е нулева“, заяви той.

Превозвачите настояват за държавна подкрепа, механизми за компенсиране на високите цени на горивата, както и спешен контрол върху застрахователния пазар. При липса на реакция те предупреждават, че протестите могат да ескалират в национални действия, включително блокади на ключови пътни артерии.

Браншът заявява, че остава отворен за диалог, но очаква бързи и конкретни решения. В противен случай секторът е готов да премине към по-мащабни протестни действия в защита на своята устойчивост.

