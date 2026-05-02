Вижте свлачището между Смолян и Пампорово. Страшно е (СНИМКИ)

Кадри, направени отвисоко, показват мащаба на свлачището, прекъснало пътя между Смолян и Пампорово местността Райковски ливади. Продължава обявеното бедствено положение там.

Свлачището се определя от специалистите като най-мащабното в България и на Балканите, а районът е бил обект на изследване и укрепване многократно през годините.

Активизирането на земните маси е довело до сериозни аварии в инфраструктурата – скъсан газопровод, което е наложило незабавно спиране на газоподаването заради течове.

Електрозахранването в района също е ограничено - мрежата работи единствено за нуждите на уличното осветление.

Вече станаха ясни първите заключения от огледа на експерти, но и с просто око се вижда, че ще бъде необходимо дълго време за укрепване на свлачището и възстановяване на пътя.

Сега обходните маршрути са Стойките – Смолян, Стойките – Пампорово и през Рожен за Пловдив.

Километър и половина път спасява положението

Съществуващ път с дължина около километър и половина, намиращ се над свлачищната зона, може да спаси движението между Смолян и Пампорово. Това стана ясно, след като на място беше извършен оглед от експерти.

Екип от геолози и проектанти извърши оглед на засегнатия от активиралото се свлачище участък от път III-8641 Смолян - Пампорово в района на Райковски ливади, каза директорът на Областното пътно управление в Смолян инж. Марин Кушев, цитиран от БТА.

Целта е да се прецени възможността за предприемане на мерки за временно укрепване и изграждане на обходен път, по който да бъде възстановено движението до изготвяне на проект за трайно решение.

Експертите говорят

В работната група участваше и проектантът от София инж. Калин Калчев, които заедно с представители на пътноподдържащата фирма и ОПУ извършиха обход на района.

"Разгледахме всички варианти в района. Към момента единственият възможен е съществуващ път, който преминава над свлачищната зона", посочи инж. Кушев.

Той уточни, че ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно движението. По думите му в началото на следващата седмица ще стане ясно дали този маршрут може да бъде използван като обходен път.

"Надеждата ни е този вариант да се окаже приложим, тъй като това би бил най-бързият начин за възстановяване на движението, макар и при временна организация и с известни затруднения", допълни директорът на ОПУ - Смолян.

Предварителните наблюдения на специалистите показват, че теренът е в относително добро състояние, без видими признаци на активни деформации, но окончателната оценка предстои. Ориентировъчната дължина на евентуалния временен път е около километър и половина.

По време на обхода е разгледана и възможността за алтернативен маршрут от долната страна на свлачището - горски път, но той също е засегнат от свлечените земни маси и на този етап не може да бъде използван.

Министърът притеснен. Две години за възстановяване

До две години може да отнеме възстановяването на пътя Смолян-Пампорово, който бе отнесен в петък от най-голямото активно свлачище в България през последните десетилетия, каза служебният регионален министър Николай Найденов пред Нова тв.

"Не съм голям оптимист, трудно е да се прогнозира, преди да се проведат проучвания, но минимум 1 година, може и 2 години в най-добия случай“, каза той. По думите му държавата плътно ще стои зад този проблем и ще направи всичко необходимо да помогне.

“Още от днес на място ще има геолози и пътни инженери, за да преценят дали е възможно и тепърва ще се правят геологически и хидрогеологически изследвания“, допълни Найденов.

70 метра напълно унищожени

Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение в района. Свличането е отнесло 70 метра от пътя, които са напълно унищожени.

Кметът каза, че ситуацията е "бедствена“, направо "апокалиптична". Той подчерта, че областта е единствената у нас, която разчита само на автомобилен транспорт, и подобно прекъсване създава сериозни затруднения.

Кризисният щаб

Остава в сила обявеното бедствено положение след свлачището между Смолян и Пампорово. Тази сутрин беше свикан и извънреден кризисен щаб.

Преминаването е отклонено по обходни маршрути. Свлечената земна маса е повлякла със себе си огромни иглолистни дървета и електрически стълбове, скъсан е газопровод.

"Има връзка с курорта през Стойките и през Рожен. В момента няма проблем с електричеството и водоподаването в курорта. Единствено е прекъснат газопроводът, който до довечера ще бъде направен байпас и ще бъде затворен", каза областният управител на Смолян Зарко Маринов.

Смолян: "Нямаме време"

"Май месец има сняг. Октомври пак ще има сняг. Време нямаме и се надявам на АПИ, правителство, държава на спешни мерки", коментира кметът на Смолян Николай Мелемов.

Маринов заяви, че категорично трябва да се отрече връзката между язовира на Министерството на земеделието с това, че вода се е просмуквала и допълнително е овлажнила почвата.



