Сливат култура и туризъм? Един слух подпали бранша

Избраният за депутат от "Прогресивна България" и бивш служебен министър на туризма Илин Димитров отрече да е било обсъждано евентуално сливане на министерствата на културата и туризма, съобщава специализираният сайт TravelNews.



Преди два дни от сайта съобщиха, че хора от редиците на ПБ и от туристическия бранш са разказвали, че се обсъжда обединяването на двете министерства и дори са подчертавали, че се предвижда да бъдат извадени концесиите, включително и на плажовете, които ще бъдат обединени в изцяло нова дирекция в Министерския съвет, към която ще преминат всички концесии в държавата.



По повод на информацията браншовите организации в туризма подготвиха отворено писмо, адресирано до депутатите в 52-рото Народно събрание и до лидера на "Прогресивна България" Румен Радев, съобщава БНР.



"В контекста на съвременните икономически и обществени предизвикателства пред Република България, считаме за наложително да бъде ясно защитена необходимостта от запазване на самостоятелно Министерство на туризма и неговото категорично институционално разграничаване от Министерството на културата", посочват организациите.



Те подчертават, че идеята за обединяването на култура и туризъм би довела до размиване на приоритетите, административна тежест и забавяне на решенията, които често трябва да се вземат в условията на висока конкурентност и сезонност. Според тях смесването на културните политики с икономически ориентиран сектор като туризма крие риск културните приоритети да бъдат подчинени на пазарни механизми, което би било стратегическа грешка.



Браншовите организации настояват за запазване на

ресорното министерство като отделна институция



"Имаме надежда, че нашият глас ще бъде чут и ще бъде взето решение в интерес на българската икономика и общество", подчертават от СТТА "Обединение бъдеще за туризма", Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на инкаминг агенциите и Българската туристическа камара.



По повод информацията за възможно сливане на ведомствата в социалните мрежи се появиха критики и шеги, че новото министерство трябва да бъде кръстено "Министерство на културизма".





